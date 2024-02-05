Siyah-beyazlıların yeni stoperi imzaya geldi: Joe Worrall

Uzun süredir stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bu transferde mutlu sona ulaştı... Teknik direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall'la görüşen siyah-beyazlılar, dün bu transfere son noktayı koydu. 27 yaşındaki İngiliz stoperle kiralık olarak anlaşma sağlandı. Tecrübeli savunmacı için Nottingham Forest'a herhangi bir ücret ödenmeyecek. Bugün imza atacak Joe Worrall sezon sonuna kadar 600 bin euro maaş alacak.

DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Kariyerine Nottingham Forest'ta başlayan başarılı oyuncu, daha sonra Dag Red FC ve Rangers'ta kiralık olarak forma giydi. 2018-2019 sezonundan bu yana aralıksız olarak Nottingham'da görev yapan Worrall, 226 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Geçen yıl Premier Lig'de 30 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki 1.90'lık stoper, bu sezon ise 7 maçta oynadı. Transfermarkt piyasa değeri 12 milyon euro olarak gözüken Worrall'ın kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

HAVA TOPLARINDA GEÇİT VERMİYOR

Kartal'ın yeni savunmacısı Joe Worral, hava toplarında 1.90'lık boyuyla rakiplerine geçit vermiyor ve Premier Lig'de bu alanda öne çıkıyordu. Mücadele gücü yüksek olan 27 yaşındaki futbolcu, top uzaklaştırmada da dikkat çekiyor. Kesiciliğiyle beğenilen Worrall uzun yıllar Premier Lig'de kalitesini gösterdi.