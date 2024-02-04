Haberler Beşiktaş Semih Kılıçsoy'dan 'rekor bonservis' sorusuna cevap

Semih Kılıçsoy'dan 'rekor bonservis' sorusuna cevap

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta takımının 2 golünü kaydederek galibiyeti getiren Semih Kılıçsoy, maçın ardından açıklama yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 21:30
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Semih Kılıçsoy'dan 'rekor bonservis' sorusuna cevap

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u evinde 2-0 yendi.

Maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Semih Kılıçsoy mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyuz. Kazanmamız gereken maçtı. Çok iyi çalıştık. Çalıştığımız şeyleri yansıttık" diyerek galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren genç yıldız attığı 2 gol hakkında ise şunları kaydetti:

"2 gol atarak takımıma yardımcı oldum. Çok mutluyum. Asıl mevkim forvet. Forvette daha rahat ediyorum. Nerede görev veriliyorsa orada en iyisini yapmaya çalışıyorum. Önemli olan oynamak. Gollerimden ötürü çok mutluyum. A Milli Takım forması giymek her zaman hayalim. Bunun için çok çalışıyorum. Montella ile iletişimimiz sürüyor. Hayallerimiz, hedeflerimiz var..."

Yayıncı kuruluş muhabirinin "Arda Güler ve Sacha Boey rekor büyük rakamlara satıldı. Bu rekoru kırabileceğini düşünüyor musun?" sorusuna da yanıt veren Semih Kılıçsoy, "Bunları pek düşünmüyorum, oynamaya odaklıyım. Hep daha iyisini yapmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

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