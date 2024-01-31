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Beşiktaş Malang Sarr için pusuda! Transfer...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan stoper konusunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların liste başında olan Malang Sarr için yönetimin planı belli oldu. İşte haberin detayları. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Beşiktaş Malang Sarr için pusuda! Transfer...

Ara transferde sadece Jonas Svensson'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta Malang Sarr, stoper takviyesinde listenin başındaki yerini koruyor. Sabah'ta yer alan habere göre kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu, şu ana kadar Avrupa'dan istediği teklifi alamadı. Siyah-beyazlılar ise 25 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Avrupa'da ara transfer dönemi bu akşam bitecek. Sarr başka kulübe gitmezse Beşiktaş hem oyuncu hem de kulübüyle pazarlıklara başlayacak.

JOE WORRAL VE GABRİEL PAULİSTA OLMADI

Ayrıca Nottingham Forest'ın kaptanı Joe Worral için nabız yoklayan Beşiktaş, 5 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaşınca geri adım attı. Siyah-beyazlıların sonuç alamadığı bir diğer isim ise Gabriel Paulista oldu. Yöneticiler, Valencialı oyuncu için Atletico Madrid'in devreye girmesiyle hedefine ulaşamadı.

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