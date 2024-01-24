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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın derdine dünya yıldızı çözüm olacak!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlıların gündemine o dünya yıldızı geldi. Tecrübeli futbolcu için yönetim sıcak temasa geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın derdine dünya yıldızı çözüm olacak!

Beşiktaş'ta transfer harekatı aralıksız sürüyor. Uzun süredir ön libero arayışlarını siyah-beyazlılar bu mevkii için rotasını Fransa'ya çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın derdine dünya yıldızı çözüm olacak!

Bu doğrultuda siyah-beyazlıların gündemine Rennes'de forma giyen Nemanja Matic geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın derdine dünya yıldızı çözüm olacak!

Teknik direktör Santos'un üzerine basarak ifade ettiği "Lider ruhlu oyuncu" eksikliğini gidermek isteyen Beşiktaşlı yetkililer Sırp oyuncu, menajeri ve kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın derdine dünya yıldızı çözüm olacak!

35 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştıran ve "5 milyon Euro bonservis isteniyor" haberini duyan yönetim görüşmeleri durdurma kararı almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın derdine dünya yıldızı çözüm olacak!

LYON VE MARSİLYA DA PEŞİNE DÜŞTÜ

Ancak 1.94 boyundaki Matic'in kulübü Rennes'in; bu fiyatı oyuncuyu Fransa liginden ezeli rakiplere vermemek için yüksek tuttuğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın derdine dünya yıldızı çözüm olacak!

Bunun dışında yurt dışından gelen tekliflere ise Fransız kulübünün kolaylık sağlayacağı bilgisi gelince, görüşmeler yeniden hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın derdine dünya yıldızı çözüm olacak!

Siyah-beyazlı yetkililer tecrübeli futbolcunun menajeri Lemic'le temasa geçerek görüşme yapmak için İstanbul'a davet etti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın derdine dünya yıldızı çözüm olacak!

Yapılan ilk görüşmede Matic'e 1.5 senelik anlaşma teklif edildi. Sırp yıldız için Lyon ve Marsilya kulüpleri de devrede.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın derdine dünya yıldızı çözüm olacak!

70

Profesyonel kulüp kariyerinde 606 resmi karşılaşmaya çıkan Matic, 28 gol atarken, 42 de asist yaptı ve toplam 70 gole direkt olarak katkı sağladı.

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