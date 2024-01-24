TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın derdine dünya yıldızı çözüm olacak!

Siyah-beyazlı yetkililer tecrübeli futbolcunun menajeri Lemic'le temasa geçerek görüşme yapmak için İstanbul'a davet etti.

Yapılan ilk görüşmede Matic'e 1.5 senelik anlaşma teklif edildi. Sırp yıldız için Lyon ve Marsilya kulüpleri de devrede.