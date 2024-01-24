TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın derdine dünya yıldızı çözüm olacak!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlıların gündemine o dünya yıldızı geldi. Tecrübeli futbolcu için yönetim sıcak temasa geçti. İşte detaylar...
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35 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştıran ve "5 milyon Euro bonservis isteniyor" haberini duyan yönetim görüşmeleri durdurma kararı almıştı.
LYON VE MARSİLYA DA PEŞİNE DÜŞTÜ
Ancak 1.94 boyundaki Matic'in kulübü Rennes'in; bu fiyatı oyuncuyu Fransa liginden ezeli rakiplere vermemek için yüksek tuttuğu öğrenildi.
Bunun dışında yurt dışından gelen tekliflere ise Fransız kulübünün kolaylık sağlayacağı bilgisi gelince, görüşmeler yeniden hız kazandı.
Siyah-beyazlı yetkililer tecrübeli futbolcunun menajeri Lemic'le temasa geçerek görüşme yapmak için İstanbul'a davet etti.
Yapılan ilk görüşmede Matic'e 1.5 senelik anlaşma teklif edildi. Sırp yıldız için Lyon ve Marsilya kulüpleri de devrede.
70
Profesyonel kulüp kariyerinde 606 resmi karşılaşmaya çıkan Matic, 28 gol atarken, 42 de asist yaptı ve toplam 70 gole direkt olarak katkı sağladı.
Ön libero dışında merkez orta sahada da görev yapabilen Sırp futbolcu kariyerinde en çok M. United (189) formasını giyerken, Chelsea'de de 154 maçta şans buldu.
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