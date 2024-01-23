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Fernando Santos: Onlar da bizim oyuncularımız!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 19:28 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 19:34
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Fernando Santos: Onlar da bizim oyuncularımız!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Siyah-beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Son maç maalesef kötü bir mağlubiyet aldık. Maçın istatistikleri ile skor arasında büyük fark var. Futbolda bunlar oluyor. Bugün de Adana Demirspor'a karşı oynuyoruz. Yeni bir teknik direktörleri var. Son maçlarını analiz ettik. Bugün yapmamız gereken şey sahaya kalitemizi yansıtmak ve taraftarımızla birlikte galibiyet almak.

Bazı oyuncularımız çok fazla maç oynadı arka arkaya. Svensson iyi durumda, onu tercih ettim. Necip de çok tecrübeli bir oyuncu. Ama bu Tayyip Talha ve Onur'a güvenmiyorum anlamı taşımıyor. Onlar da bizim oyuncularımız.

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