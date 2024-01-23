Beşiktaş Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçında Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Fernando Santos'un öğrencileri kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Zaynutdinov, Emrecan, Demir Ege, Gedson, Tayfur, Rashica, Semih, Cenk

Yukatel Adana Demirspor: Mahammadaliyev, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Emre Akbaba, Akintola, Nourani, Yusuf Barası

BEŞİKTAŞ - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yukatel Adana Demirspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ EN FARKLI GALİBİYETİ ADANA DEMİRSPOR'A KARŞI

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Yukatel Adana Demirspor karşısında elde etti. 1989-1990 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı ve Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti. Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların gollerini taraftarların adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

RAKİBİNE LİGDEKİ SON 13 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş,Yukatel Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 13 müsabakada sahadan sadece bir kez mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.