Quaresma'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: İki farklı dönemde Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Ricardo Quaresma, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekiz basınına konuşan Quaresma, siyah-beyazlı takıma geri dönüş ihtimaliyle ilgili konuştu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
İstediği gibi bir sezon geçiremeyen ve zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Teknik direktör Fernando Santos'un isteği doğrultusunda hareket eden yönetim, ilk takviyeyi sağ bek bölgesine yaptı.
Kara Kartal, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Jonas Svensson'u kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Norveçli futbolcuyla 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Svensson transferinin ardından oyuncu arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma sürprizi yaşanıyor.
Son olarak Vitoria Guimaraes forması giyen ve bu sezon herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan Portekizli yıldız, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ BİR İHTİMAL"
Record'a konuşan Quaresma, "Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım ne olacak. Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir ihtimal, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Bakalım..."ifadelerini kullandı.
Ricardo Quaresma, 2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında iki dönem Beşiktaş formasını terletti.