Siltaş Yapı Pendikspor 4 - 0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - GENİŞ ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 4-0'lık skorla Pendikspor oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4. dakika Umut Nayir, 70. dakikada Halil Akbunar, 74. dakikada Mame Thiam ve 82. dakikada Nuno Sequeira kaydetti.

Ligde 8 maç sonra galip gelen Pendikspor, puanını 19'a yükseltti.

2 maç sonra kaybeden Beşiktaş ise 35 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakika gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın pasında savunmadan sekip yükseklik kazanan topa ceza sahası içindeki Tayfur kafayı vurdu, kaleci Erdem'in üzerinden geçip kaleye giden topu Pendik savunmasında Rassoul uzaklaştırdı.

4. dakikada Pendikspor öne geçti. Thiam'dan aldığı pasla Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Umut Nayir, Tayfur'dan kurtulup sol çaprazdan çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

29. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica, ceza sahasına girdi, altı pas içine çevirdiği topa Cenk Tosun ayak koydu, son anda kayarak araya giren Alpaslan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan son çizgiye inen Halil'in ön direğe gönderdiği topa Erencan gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı frikikte arka direkte Zaynutdinov kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

52. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Tayfur Bingöl, Pendikspor ceza sahası dışında topu önünde buldu. Tayfur'un sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

53'üncü dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında, Thiam'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Umut Nayır ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

70. dakikada Pendikspor farkı 2'ye yükseltti. Erencan Yardımcı'nın indirdiği topla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Halil Akbunar ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

74. dakikada Pendikspor 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in altı pas önüne çıkardığı topa Thiam gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0.

82. dakikada Pendikspor farkı 4'e yükseltti. Sequeira'nın sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortada yerden de seken topa kimse dokunamadı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 4-0.

Mücadelede kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Pendikspor mücadeleyi 4-0 kazandı.

PENDİKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olan Beşiktaş, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Pendik Stadı'nda sağanak altında oynanan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Ante Rebic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Serkan Emrecan Terzi ve Emrecan Bulut yer aldı.

Teknik direktör Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u 4-0 mağlup ettikleri mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Necip, Ghezzal ve Rebic'i yedeğe çekti, Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Santos, Pendikspor karşısında bu isimlerin yerine ilk 11'de Tayyip Talha, Tayfur, Rashica ve Semih'i tercih etti.

TAYFUR BİNGÖL 6 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, tüm kulvarlarda 6 müsabaka sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Tayfur, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 14 Aralık 2023'te İsviçre ekibi Lugano ile oynanan karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer almıştı.

31 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların 14 Aralık'ta bu yana oynadığı 6 mücadelenin 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. Tayfur Bingöl, ikinci yarısında forma giydiği Eyüpspor maçında sergilediği performansla Fernando Santos tarafından övgü almıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında kadroda yer almadı.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi.

Sakatlıkları bulunan Salih, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi.