TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Lascelles atağı! Resmi teklif yapıldı

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi takviye çalışmaları dört koldan devam ediyor. Teknik direktör Fernando Santos'un önceliği stoper ve 6 numara takviyesi... Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, savunmada hızlı hamleli, lider bir oyuncu arıyor. Defans hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, Newcastle United'ın stoperi Jamaal Lascelles için resmi teklifte bulunduğu belirtildi. Özellikle hava topu konusunda İngiltere'nin en başarılı stoperlerinden biri olarak gösterilen Lascelles'in kontratı sezon sezonda biterken, Beşiktaş'ın resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

FORMASINI KAPTIRDI

Daily Mail'in haberine göre; son zamanlarda ilk 11'e girmekte zorlanan İngiliz takımının kaptanı Jamaal Lascelles, Fabian Schar -Sven Botman ikilisinin gerisinde kaldı. Eddie Howe'un teknik direktörlüğündeki Newcastle'da, Schar Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde maç kaçırmazken, 3 ay süren diz sakatlığını atlatan Botman da Lascelles'ten formayı kaptı. Oyun süresinin kısalmasından memnun olmayan İngiliz stoperin takımdan ayrılması bekleniyor. Bu sezon 22 maça çıkan ve 1 gol atan 30 yaşındaki Jamaal Lascelles'in daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

TECRÜBELİ VE SAVAŞÇI

Lascalles, lider karakteriyle öne çıkan bir oyuncu. İngiliz stoperin en önemli pozitif özelliği hava toplarındaki üstün başarısı. Ancak agresif yapısı ve bir birlerdeki zamanlama hataları nedeniyle yersiz sarı kartlar görerek oyundan da düşebiliyor. Geçen sezon çok az süre bulan Lascelles, bu yıl ise daha etkili bir performans sergiliyor. 30 yaşındaki oyuncu, tecrübesi ve savaşçı yapısıyla Beşiktaş'ın aradığı şef stoper şablonuna uyan bir profil.

1,88 boyundaki İngiliz stoper Jamaal Lascelles, profesyonel kulüp kariyerinde 324 resmi maça çıktı. Bu periyotta rakip fileleri 20 kez havalandıran, 5 de asist yapan Lascelles toplam 25 gole direkt olarak katkı sağladı.