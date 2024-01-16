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Beşiktaş ile Trabzonspor'dan Jean-Philippe Krasso harekatı!

Ocak ayı transfer pencresinin açılmasıyla birlikte flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor Jean-Philippe Krasso transferi için karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş ile Trabzonspor'dan Jean-Philippe Krasso harekatı!

Sezona Nenad Bjelica ile giren Trabzonspor, Hırvat teknik diretörün aldığı olumsuz sonuçlar nedeniyle yollarını ayırdı.

Beşiktaş ile Trabzonspor'dan Jean-Philippe Krasso harekatı!

Sonra ise bordo-mavili ekip, şampiyon hocası olan Abdullah Avcı'yı takımın başına geçirdi.

Beşiktaş ile Trabzonspor'dan Jean-Philippe Krasso harekatı!

Şimdi ise Beşiktaş ligde 35 puanla 4. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ile Trabzonspor'dan Jean-Philippe Krasso harekatı!

İki ekip odağını devre arası transfer dönemine çevirmiş durumda.

Beşiktaş ile Trabzonspor'dan Jean-Philippe Krasso harekatı!

Bunun için çalışmalarını yapan takımlar o oyuncuda rakip oldular. İşte detaylar...

Beşiktaş ile Trabzonspor'dan Jean-Philippe Krasso harekatı!

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun dış basından derlediği habere göre; Jean-Philippe Krasso için Beşiktaş ile Trabzonspor transfer yarışına girdi.

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