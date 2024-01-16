Beşiktaş ile Trabzonspor'dan Jean-Philippe Krasso harekatı!

Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig'e istediği gibi başlayamadı.
Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig'e istediği gibi başlayamadı.
Siyah-beyazlılar, sezon başından beri Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'yi takımın başına getirdi.
İstikrarı sağlayamayan Kara Kartal, son olarak Fernando Santos ile anlaşma yaparak transfer çalışmalarına başladı.
Sezona Nenad Bjelica ile giren Trabzonspor, Hırvat teknik diretörün aldığı olumsuz sonuçlar nedeniyle yollarını ayırdı.
Sonra ise bordo-mavili ekip, şampiyon hocası olan Abdullah Avcı'yı takımın başına geçirdi.
Şimdi ise Beşiktaş ligde 35 puanla 4. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada yer alıyor.
İki ekip odağını devre arası transfer dönemine çevirmiş durumda.
Bunun için çalışmalarını yapan takımlar o oyuncuda rakip oldular. İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun dış basından derlediği habere göre; Jean-Philippe Krasso için Beşiktaş ile Trabzonspor transfer yarışına girdi.
Yıldız oyuncu için ilk teklifi 700 bin Euro ile siyah-beyazlı takım yaptı.
Ayrıca haberde Kızılyıldız'ın Fildişili oyuncu için en az 4 milyon Euro talep ettiği belirtildi.
İŞTE O HABER: