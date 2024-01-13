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Yabancı operasyonu

Kadrosunda 16 yabancı bulunan Beşiktaş, yeni transferlere yer açmak için oyuncuların büyük kısmıyla yollarını ayırmak istiyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Yabancı operasyonu

Beşiktaş'ta yabancı oyuncu operasyonu başlıyor. Kiralıkta olan futbolcular dahil 16 yabancı oyuncuya sahip siyah-beyazlılar, söz konusu futbolcuların hem mali yükünden kurtulmak hem de yeni transferlere yer açmak için ya fesih yoluna gidecek ya da gelecek teklifleri değerlendirerek oyuncularla yollarını ayıracak. Ancak Kartal'da bu 16 futbolcunun sadece 2'sinin sözleşmesi bu yıl içinde sona erecek. Ghezzal ile Hasic'in mukaveleleri 31 Mayıs 2024'te bitecek. Kalan 14 yabancı futbolcunun sözleşmeleri ise 2025, 2026 ve 2027'ye kadar devam ediyor.

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