Beşiktaş VavaCars Fatih Karagümrük maçı CANLI

Trendyo Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta maçında Beşiktaş sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü Fernando Santos önderliğinde sahadan mutlak 3 punla ayrılmak istiyor.

Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - FATİK KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Salih, Kourbelis, Güven, Lasagna

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİG'DE 16. RANDEVU

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 10, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. Beşiktaş'la, Karagümrük arasında oynanan son müsabakayı siyah-beyazlılar, 1-0 kazanmıştı.

FERNANDO SANTOS'UN İLK SINAVI

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos ile ilk sınavına Fatih Karagümrük karşısında çıkıyor. Siyah-beyazlıların bir önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor maçını tribünden takip eden Portekizli antrenör, Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk deneyimini yaşıyor.

BEŞİKTAŞ EVİNDE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, sahasında çıktığı söz konusu 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu maçlarında hepsine sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sezon iç sahada 9 maça çıkan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, aldığı 3 mağlubiyeti son haftalarda yaşadı.

FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA 1 KEZ GÜLDÜ

Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de ettiği 5 galibiyetin yalnızca 1 tanesini dış sahada aldı. Söz konusu 3 puanı sezonun ikinci haftasında Başakşehir'e karşı elde eden Fatih Karagümrük, son 4 deplasman müsabakasında ise gülemedi.