BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Semih Kılıçsoy: Attıkça daha iyi hissediyorum

Beşiktaş Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği F. Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların ilk golünü kaydeden Semih Kılıçsoy karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE SEMİH'İN SÖZLERİ;

Semih Kılıçsoy: "Şehitlerimize rahmet diliyorum. Benim gollerimden ziyade, takımın kazanması önemli. Yeni hocamızla taraftarımızın önünde galip geldik, inşallah böyle devam edecek.

"Attıkça daha iyi hissediyorum. Daha moralli oluyorum. Elimden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkarttı. Kılıçsoy, siyah-beyazlı forma ile çıktığı son 4 müsabakada 5 gol kaydetti.