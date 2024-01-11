Tyler Boyd Beşiktaş'ı CAS'a şikayet etti

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tyler Boyd, siyah-beyazlı kulübü CAS'a şikayet etti. ABD'li futbolcu davayı kazanırsa Beşiktaş, 1.6 milyon euro ödeyecek. Tyler Boyd Beşiktaş'a, 2019 yılında transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayı 35 maçta terleten ABD'li kanat oyuncusu, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

RUIZ SONRASI İKİNCİ ŞOK

CAS, geçtiğimiz haftalarda da Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'e faiziyle birlikte toplam 2.3 milyon euroyu aşan tazminat ödemesine karar vermişti.