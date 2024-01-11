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Tyler Boyd BeşiktaşCAS'a şikayet etti

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tyler Boyd, siyah-beyazlı kulübü CAS'a şikayet etti. ABD'li futbolcu davayı kazanırsa Beşiktaş, 1.6 milyon euro ödeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 16:54 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 17:02
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Tyler Boyd Beşiktaş'ı CAS'a şikayet etti

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tyler Boyd, siyah-beyazlı kulübü CAS'a şikayet etti. ABD'li futbolcu davayı kazanırsa Beşiktaş, 1.6 milyon euro ödeyecek. Tyler Boyd Beşiktaş'a, 2019 yılında transfer olmuştu. Siyah-beyazlı formayı 35 maçta terleten ABD'li kanat oyuncusu, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

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CAS, geçtiğimiz haftalarda da Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'e faiziyle birlikte toplam 2.3 milyon euroyu aşan tazminat ödemesine karar vermişti.

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