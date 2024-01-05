TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Devre arası transfer dönemi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemine Oliver Torres'i almıştı. Sevilla, oyuncunun bonservisini belirledi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)
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Beşiktaş'ın 29 yaşındaki orta saha için devreye girdiği ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edilmişti.
Sevilla ise Beşiktaş'ın ilgisinin ardından Torres ile ilgili kararını verdi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi Alman basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Sky De muhabiri Florian Plettenberg'inden aktardığı bilgiye göre Beşiktaş, yıldız oyuncu için resmen devreye girdi.
Siyah-beyazlıların yanı sıra birçok takımın da Torres'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Sevilla'nın ise sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Torres'i göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.
Ancak İspanyol ekibinin başarılı oyuncu için 1-2 milyon euro civarında bir bonservis ücreti talep ettiği aktarıldı.
Transferin önümüzdeki haftalarda netleşeceği ve Torres'in geleceğinin belli olacağı vurgulandı.
Oliver Torres bu sezon Sevilla'da 21 maça çıktı.
Yıldız orta saha bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
1.75 boyundaki Torres'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.
Torres futbol kariyerinde Porto, Atletico Madrid ve Villarreal gibi ekiplerde de ter dökmüştü.
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