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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Devre arası transfer dönemi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemine Oliver Torres'i almıştı. Sevilla, oyuncunun bonservisini belirledi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 11:43 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 11:45
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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

Siyah-beyazlılar, teknik direktör konusunu çözmesinin ardından artık tamamen transfere odaklandı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

Ara transfer dönemi için listesini belirleyen Kartal, İspanya La Ligi takımlarından Sevilla'da forma giyen Oliver Torres'i gündemine almıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki orta saha için devreye girdiği ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

Sevilla ise Beşiktaş'ın ilgisinin ardından Torres ile ilgili kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi Alman basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Sky De muhabiri Florian Plettenberg'inden aktardığı bilgiye göre Beşiktaş, yıldız oyuncu için resmen devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

Siyah-beyazlıların yanı sıra birçok takımın da Torres'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

Sevilla'nın ise sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Torres'i göndermeye sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

Ancak İspanyol ekibinin başarılı oyuncu için 1-2 milyon euro civarında bir bonservis ücreti talep ettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

Transferin önümüzdeki haftalarda netleşeceği ve Torres'in geleceğinin belli olacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

Oliver Torres bu sezon Sevilla'da 21 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

Yıldız orta saha bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözdesi Oliver Torres için bu rakamı istediler!

1.75 boyundaki Torres'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

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