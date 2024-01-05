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Beşiktaşlı Tayyip Talha: Bu sonuç bize yakışmadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda 9 ay sonra formasına kavuşan Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 22:43
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Beşiktaşlı Tayyip Talha: Bu sonuç bize yakışmadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılarda 9 ay sonra formasına kavuşan Tayyip Talha Sanuç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tayyip Talha'nın açıklamaları şu şekilde:

Kazanmamız gereken bir maçtı ve mutlak 3 puan istiyorduk. Bu sonuç bize yakışmadı. 9 ay sonra bir maçta oynadım. İlk maçımda bu sonuçla ayrılmak benim adıma üzücü. Yeterince kırılgan davrandık ama artık güçlü bir şekilde, sorumluluk alarak bize yakışan oyunu oynamamız gerekiyor. Bundan sonra da çok çalışarak iyi oynayabileceğimize inanıyorum.

Önümüzde Rizespor maçı var. İnşallah o maçta bize yakışan futbolu oynar, taraftarımızı 3 puanla sevindiririz.

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