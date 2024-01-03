Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda Recep Vatansever dönemi başladı

Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu. Siyah-Beyazlılardan yapılan açıklamaya göre göreve Recep Vatansever'in getirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Recep Vatansever, Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörü Oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğüne Recep Vatansever getirilmiştir.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Recep Vatansever'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz."