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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Zirve yarışından bir hali uzak kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sezon başında kadrosuna kattığı Eric Bailly ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden siyah-beyazlılarda Fildişili futbolcunun ardından bir ayrılık daha yolda. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 16:51
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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

Siyah beyazlılarda ilk plan hedeflenen futbolcularla yolları ayırmak.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

Yönetim gerçekleşecek olan ayrılıkların ardından oluşan bütçeyle birlikte transferde daha rahat hamleler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

Bu doğrultuda Kartal'da ilk ayrılan isim Eric Bailly olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

Siyah beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcuların yanı sıra iyi teklif gelmesi durumunda birçok isimle de yollar ayrılabilir.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

Bu noktada öne çıkan oyuncular ise Omar Colley ve Amir Hadziahmetovic.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün haberine göre, özellikle Amir Hadziahmetovic'in İtalyan ve İspanyol kulüpleri tarafından takip edildiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

Hatta İtalya'dan birçok takımın Beşiktaş ile iletişime geçtiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

İtalya'nın orta sınıf takımlarının, 26 yaşındaki orta saha için nabız yokladığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

Beşiktaş Kulübü ise Boşnak futbolcunun bonservisini 7 milyon Euro olarak belirledi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

İtalya'dan birkaç takımın bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı ve şartların oluşması halinde Amir'i ocak ayında transfer etmek istedikleri vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

Transfere dair temasların süreceği ve önümüzdeki günlerde Amir'in takımdan ayrılabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

Amir Hadziahmetovic bu sezon Beşiktaş'ta 27 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 6 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Boşnak futbolcunun Beşiktaş ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...

1.79 boyundaki yıldız geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.2 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Konyaspor'dan Beşiktaş'a gelmişti.

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