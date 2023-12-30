TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Bailly'nin ardından...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Zirve yarışından bir hali uzak kalan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sezon başında kadrosuna kattığı Eric Bailly ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden siyah-beyazlılarda Fildişili futbolcunun ardından bir ayrılık daha yolda. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Bu doğrultuda Kartal'da ilk ayrılan isim Eric Bailly olmuştu.
Siyah beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanılmıştı.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcuların yanı sıra iyi teklif gelmesi durumunda birçok isimle de yollar ayrılabilir.
Bu noktada öne çıkan oyuncular ise Omar Colley ve Amir Hadziahmetovic.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün haberine göre, özellikle Amir Hadziahmetovic'in İtalyan ve İspanyol kulüpleri tarafından takip edildiği öğrenildi.
Hatta İtalya'dan birçok takımın Beşiktaş ile iletişime geçtiği kaydedildi.
İtalya'nın orta sınıf takımlarının, 26 yaşındaki orta saha için nabız yokladığı ifade edildi.
Beşiktaş Kulübü ise Boşnak futbolcunun bonservisini 7 milyon Euro olarak belirledi.
İtalya'dan birkaç takımın bu rakamı aşağı çekmeye çalıştığı ve şartların oluşması halinde Amir'i ocak ayında transfer etmek istedikleri vurgulandı.
Transfere dair temasların süreceği ve önümüzdeki günlerde Amir'in takımdan ayrılabileceği belirtildi.
Amir Hadziahmetovic bu sezon Beşiktaş'ta 27 maça çıktı.
Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Boşnak futbolcunun Beşiktaş ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
1.79 boyundaki yıldız geçtiğimiz sezonun devre arasında 3.2 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Konyaspor'dan Beşiktaş'a gelmişti.
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