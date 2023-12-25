Beşiktaş'ta Sedar Topraktepe Hatayspor galibiyetini değerlendirdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, karşılaşmanın ardıdan açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

"Hatayspor'un uzun toplarla ilerdeki oyuncularının hareketliliğiyle sonuca gitmek istediğini gördük. İkinci topları almak ve rakip defansı öne çekmek istedik. Amartey ikinci toplar, yüksek toplar için daha önce ön libero oynadığı için böyle bir karar aldık. İstediğimizi yerine getirdi.

"Yediğimiz golde bir hata oldu. Bir iki günlük çalışmayla hatalar üzerine yorum yapmam yanlış olur. Hatalar olacak. Mücadele yönünden takımımız iyiydi."