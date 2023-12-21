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Hatay maçına 100. yıl forması
Beşiktaş, 25 Aralık pazartesi günü Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçta Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan formayla mücadele edecek. Beşiktaş'ın ay-yıldızlı arması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve imzası, 100. yıl logosu ve kulübün kurucuları ile onursal başkanlarının isimlerinin yer aldığı forma, ilk kez siyah-oyuncuların sırtında olacak.
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