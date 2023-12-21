Beşiktaş 1-3 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal'a Dolmabahçe'de Alanya şoku!

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk potasından hızla uzaklaşan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'a bitime 3 dakika kala yediği gollerle 3-1 yenildi.

MKE Ankaragücü'yle deplasmanda berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Müsabakanın 9. dakikasında Omar Colley'in golüyle 1-0 öne geçiren siyah-beyazlı ekip, 38. dakikada Yusuf Özdemir, 87. dakikada Nicolas Janvier ve 90. dakikada Carlos Eduardo'nun gollerine engel olamadı.

Alanyaspor puanını 17 yaparken Beşiktaş ise 26 puanda kaldı.

SEMİH KILIÇSOY, LİGDE İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, bu sezon ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 18 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig'de ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi.

Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlarda görev yaptığı 10 karşılaşmada 1 kez fileleri havalandırdı.

TAYYİP TALHA, 263 GÜN SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç, 263 gün sonra kadroya dahil edildi.

Geçen sezon Fenerbahçe ile 2 Nisan'da oynanan derbide sakatlanan 24 yaşındaki stoper, sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması nedeniyle 10 Nisan'da ameliyat edilmişti.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes, Necip Uysal ve Umut Meraş ile kadro dışı bırakılan 5 futbolcu (Aboubakar, Onana, Bailly, Ghezzal, Rosier) müsabaka kadrosunda yer almadı.

MASUAKU 4 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Siyah-beyazlı ekibin Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, 4 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmada görev yapan Masuaku, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'deki 2'şer müsabakada kadroya dahil edilmemişti.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş taraftarları, bu yıl Tüpraş Stadı'nda oynanan son maça ilgi göstermedi.

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan ve şampiyonluk yarışından oldukça uzakta kalan siyah-beyazlı ekibin Corendon Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

CHAMBERLAİN DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlı ekipte İngiliz orta saha Oxlade-Chamberlain, ikinci yarının başında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Mücadelenin 46'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Chamberlain, attığı ters topun ardından arka adalesini tuttu. Oyuna devam edemeyen tecrübeli orta saha oyuncusu 47'nci dakikada yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.

TARAFTARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor'un öne geçtiği gollerin ardından kendi futbolcularına tepki gösterdi. Uzun süre bütün oyuncular aleyhine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Beşiktaşlı oyuncuların topla buluştukları anlarda ıslıklarla protesto etti. Siyah-beyazlı taraftarlar son olarak 'Hasan Arat bunların alayını sat' şeklinde bir süre tempo tuttu.

MAÇIN HAKEMLERİNE ÇİÇEK VERİLDİ

Karşılaşma öncesi maçın orta hakemi Ümit Öztürk ve yardımcılarına çiçek verildi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Cüneyt Sezgin ile asbaşkan Mete Vardar, saha içinde hakemlere çiçek takdim etti.