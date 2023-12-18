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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte Cordoba'ya yapılan teklif

Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Stoper bölgesine takviye yapmaya hazırlanan siyah beyazlılar 22 yaşındaki oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş stoper harekatı! İşte Cordoba'ya yapılan teklif

Devre arasında mutlaka bir stoper takviyesi yapacak olan Beşiktaş için bir süre önce Panamalı savunmacı Jose Cordoba ismi dile getirilmeye başlanmıştı. Bulgaristan takımlarından Levski Sofia'da forma giyen 22 yaşındaki Cordoba ile ilgili yeni iddialar da gelmeye devam etti.

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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş stoper harekatı! İşte Cordoba'ya yapılan teklif

Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlıların, oyuncunun kulübüyle ilk temaslara geçtiği ileri sürüldü. Sözleşmesi 2025'te bitecek 1.87 boyundaki futbolcu için 3 milyon euro civarı bir rakam önerildiği bildirildi. Taraflar arasında görüşmelerin devam ediyor. Ayrıca siyah beyazlıların bu rakamın üzerine çıkma niyetinde olmadığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş stoper harekatı! İşte Cordoba'ya yapılan teklif

SOL BEKTE DE OYNUYOR


Beşiktaş'ın genç yaşı ve sol ayaklı olması nedeniyle Jose Cordoba üzerinde durduğu ancak listede başka adayların olduğu da gelen haberler arasında. Yönetim, Levski ile anlaşırsa hemen oyuncu ile masaya oturacak. Panamalı stoper, sol bek mevkiinde de görev yapabiliyor. Cordoba bu sezon takımında 21 maça çıkıp tamamında ilk 11 başladı. Oyuncu ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. Futbola Ceta Vigo altyapısında başlayan Cordoba daha önce ülkesinde Independiente'de oynamıştı. Bir kez de yine Bulgar ekibi Etar Veliko'ya kiralandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş stoper harekatı! İşte Cordoba'ya yapılan teklif

PEKİ YA SAKATLIK?

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş için Cordoba'nın sakatlık geçmişi de biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Geçen sezon kas yaralanması nedeniyle 63 gün sahalardan uzak kalıp 14 maça çıkamayan 22 yaşındaki krampon, bu sezon ise gerilmeye bağlı ödem sebebiyle 14 gün kenarda bekleyip 3 maç kaçırdı. Öte yandan kulüp kariyerinde 109 resmi maça çıkan Jose Cordoba, henüz golle tanışamadı ama 4 asist yaptı. 26 sarı, 2 kırmızı kart gördü.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş stoper harekatı! İşte Cordoba'ya yapılan teklif

Cordoba'nın tek sıkıntısı hırçınlığı... Oyuncu bu sezon forma giydiği 21 karşılaşmada 4'ü Bulgaristan ligi olmak üzere toplam 6 kez sarı kart gördü.

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