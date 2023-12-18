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Setien için teklif yapmadık
Beşiktaş Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, adı Beşiktaş'la anılan Quique Setien için İspanyol AS gazetesine açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Feyyaz Uçar, "Setien'e herhangi bir teklifte bulunmadık, temasa daha geçmedik. Beşiktaş'ın bir teknik direktörü var. Belki aracılar, onunla temasa geçmiş ve Beşiktaş adını geçirmişlerdir" ifadesini kullandı.
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