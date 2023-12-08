McKenna çıkarması

Devre arası dönemde önceliği stoper takviyesine verecek olan Beşiktaş'ta PSG ile görüşmelerini tamamlayan başkan Hasan Arat'ın bir sonraki hedefi Premier Lig olacak. Gelen bilgilere göre başkan Arat, Feyyaz Uçar'la birlikte Ada'ya gidip İskoç savunmacı Scott McKenna için Nottingham Forest'la masaya oturacak. Bu sezon İngiliz ekibinde sadece 5 maça çıkan 27 yaşındaki stoperin ayrılma niyetinde olması siyah beyazlıların elini güçlendirecek. Beşiktaş'ın diğer avantajı da McKenna'nın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması. Arat ve Uçar bunu fırsat bilerek uygun bir rakama transferi noktalamaya çalışacak. Scott McKenna daha önce de Beşiktaş'la anılmıştı.

SOL BEK DE BAKACAKLAR

İngiltere'de sadece stoper değil sol bek takviyesi için de görüşmeler yapacağı ileri sürüldü. Başkanın bazı Championship ekipleriyle de masaya oturacağı ifade edildi ancak bu bölge için listeye alınan isimler konusunda henüz fazla bilgi yok.