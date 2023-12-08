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Beşiktaş Fenerbahçe'nin gözdesine kancayı taktı!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni başkan Hasan Arat, ocak ayı transfer çalışmalarına için harekete geçti. Stopere takviye yapmayı planlaya siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin gözdesine kancayı taktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Beşiktaş F.Bahçe'nin gözdesine kancayı taktı!

Devre arası dönemde önceliği stoper takviyesine verecek olan Beşiktaş'ta PSG ile görüşmelerini tamamlayan başkan Hasan Arat'ın bir sonraki hedefi Premier Lig olacak.

Beşiktaş F.Bahçe'nin gözdesine kancayı taktı!

Başkan Arat, Feyyaz Uçar'la birlikte Ada'ya gidip İskoç savunmacı Scott McKenna için Nottingham Forest'la masaya oturacak.

Beşiktaş F.Bahçe'nin gözdesine kancayı taktı!

Bu sezon İngiliz ekibinde sadece 5 maça çıkan 27 yaşındaki stoperin ayrılma niyetinde olması siyah beyazlıların elini güçlendirecek.

Beşiktaş F.Bahçe'nin gözdesine kancayı taktı!

Beşiktaş'ın diğer avantajı da McKenna'nın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması. Arat ve Uçar bunu fırsat bilerek uygun bir rakama transferi noktalamaya çalışacak. Scott McKenna daha önce de Beşiktaş'la anılmıştı.

Beşiktaş F.Bahçe'nin gözdesine kancayı taktı!

SOL BEK DE BAKACAKLAR

İngiltere'de sadece stoper değil sol bek takviyesi için de görüşmeler yapacağı ileri sürüldü. Başkanın bazı Championship ekipleriyle de masaya oturacağı ifade edildi ancak bu bölge için listeye alınan isimler konusunda henüz fazla bilgi yok.

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