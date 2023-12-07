Taraftar teyakkuzda

Siyah beyazlı futbolseverler, bu sezon Trabzonspor'a 3-0, Galatasaray'a 2-1 kaybedip hiç derbi zaferi yaşamayan takımı motive etmek istiyor. Taraftarların derbiye özel koreografi hazırlığında olduğu belirtildi. Yeni hoca ve yönetimle birlikte yeni sayfa açan Beşiktaş'ta taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterecek.

RAKİP TARAFTARA İZİN ÇIKTI

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününde yer alabileceğini açıkladı. Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine 1814 Fenerbahçe taraftarının alınmasına karar verdi.