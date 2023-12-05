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Feyyaz Uçar Fenerbahçe derbisinde galibiyete ulaşacaklarına inanıyor

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi ve yeni görevi hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 13:50 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 13:51
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Feyyaz Uçar Fenerbahçe derbisinde galibiyete ulaşacaklarına inanıyor

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, siyah-beyazlı taraftarların desteğiyle Fenerbahçe'yi yeneceklerine inandığını söyledi.

Uçar, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılan mazbata töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trendyol Süper Lig'de 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi maçı değerlendiren Uçar, "Güzel bir başlangıç olacak. Coşkulu taraftarımızın önünde oynayacağız. Takımımız son 3 maçtır yenilmiyor. İnşallah Fenerbahçe karşısına da galibiyet için çıkacağız. Taraftarımızla birlikte Fenerbahçe'yi yeneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Uçar, kendisinin de Beşiktaş formasıyla İnönü Stadı'nda mücadele ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Bizler şanslı insanlarız. Çocukken oynadığımız oyun, mesleğimiz oldu. Çok az kişiye nasip olur. Beşiktaş forması nasip oldu. Bu da çok onurlu, gururlu. Bu statta çok maç oynadım. Tabii bu kadar güzel değildi, kenarlar çim, ortalar topraktı. Şu an görüyorum ki her şey çok güzele gidiyor. İnşallah futbolcularımız bunun değerini bilir, bu sahada benden fazla gol atarlar." değerlendirmesinde bulundu.

"ARZUMUZ EN AZ BİR SPORCUNUN YÖNETİMDE BULUNMASI"

Beşiktaş'ı güzel günlerin beklediğini kaydeden Uçar, "En büyük hedefim Beşiktaş'ta o eski kolej havasını yaratmak. Futbolcusuyla, teknik heyetiyle, yönetimiyle, taraftarıyla, medyasıyla birlik olan bir Beşiktaş ortaya çıkarmak. İnşallah bunda başarılı olacağız." dedi.

Mazbatanın kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Uçar, "Sayın Hasan Arat'ın yaptığı gibi inşallah bundan sonraki yönetimlerde de sahadan gelen futbolcu, basketbolcu, hentbolcu, ama en az bir sporcu yönetimde bulunur. Bu bizim arzumuz. Eski futbolcular bir şekilde Beşiktaş'ın içinde bulunmak ve görev almak istiyoruz. Bundan dolayı tekrar Sayın Hasan Arat'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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