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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Başkan Hasan Arat kolları sıvadı! Önce Chelsea sonra PSG

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Siyah-beyazlıların 35. Başkanı olan Hasan Arat transferler için yönetimiyle kolları sıvadı. Beşiktaş'ta ilk olarak gündemde 2 isim var. İşte siyah-beyazlıların listesinde yer alan yıldız futbolcular... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Başkan Hasan Arat kolları sıvadı! Önce Chelsea sonra PSG

Serdal Adalı'yı geride bırakarak kulübün 35. başkanı olan Hasan Arat, devre arası transfer dönemi için planlamalara başladı. Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibi Chelsea ile Fransız devi PSG ile yakın zamanda bir görüşme yapacak.


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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Başkan Hasan Arat kolları sıvadı! Önce Chelsea sonra PSG

CHELSEA'DEN İKİ YILDIZ

11'de direkt oynayacak yıldız isimler için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, öncelikle Chelsea ile görüşecek. İngiliz basınından The Telegraph'ta yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Kartal, Nijerya asıllı İngiliz kanat Noni Madueke'yi istiyor. 21 yaşındaki futbolcu için Chelsea'nin zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Başkan Hasan Arat kolları sıvadı! Önce Chelsea sonra PSG

Gündemdeki diğer ismin ise 24 yaşındaki stoper Malang Sarr olarak belirlendiği ve bu oyuncunun da Beşiktaş yolunda olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Başkan Hasan Arat kolları sıvadı! Önce Chelsea sonra PSG

PSG DE SIRADA

Başkan Hasan Arat, Ada ekibinden transferler yaptıktan sonra PSG ile de masaya oturacak. Arat'ın önümüzdeki günlerde Fransa'ya gideceği ve PSG ile masaya oturacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Başkan Hasan Arat kolları sıvadı! Önce Chelsea sonra PSG

6 milyon Euro değer biçilen Sarr ve 30 milyon Euro değerinde Madueke dışında, teknik ekibin talep ettiği mevkilere takviyeler yapılacak. Transferlerde satın alma opsiyonlu kiralama seçenekleri de masada olacağı öğrenildi.

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