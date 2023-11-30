Namın yürüsün

Konferans Ligi'ne havlu atan Beşiktaş, D Grubu'nun 5. haftasında bugün Brugge ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'ndaki maç 20.45'te başlayacak. Mücadelede Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Grupta 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, bir puanla son sırada. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Kartallar, lider Brugge'ü yenip hem siftah yapmak hem de prestijini korumak amacında. İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 bitmişti. Öte yandan Beşiktaş'ta eksiklerin fazlalığı dikkat çekiyor. Kart cezalısı Necip, takımdaki yerini alamayacak. Amartey, Bailly, Onana, Salih Uçan, Rashica, Ghezzal, Rosier ve Masuaku ise sakat.

SAKATLIKLAR MAHVEDİYOR

Çalımbay, maç öncesi basın toplantısında eksiklerin fazla olduğunu hatırlatarak "Çok fazla söylemek istemiyorum ama 9-10 sakatımız var. Bu maçtan sonra Ankaragücü ve F.Bahçe maçları var. Bizim kadro iyi ama bizi mahveden şey sakatlıklar" dedi. Çalımbay ayrıca "Takım toparlanınca seri yaparız. Taraftarlarımıza da çok güveniyoruz. Onların desteğiyle F.Bahçe derbisini de kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Hazırlıklar tamam

Siyah-beyazlı Takım dün yaptığı antrenmanla Brugge karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Sakat oyuncularından yoksun çalışan siyah-beyazlı takım, pas idmanı sonrası taktik denemeler yaptı. Yoğun yağış altındaki antrenman çift kale maç ve şut denemeleri ile sona erdi.

EN FARKLI ZAFER: 6-0

Kartal, Avrupa'daki en farklı galibiyetini 2018-19'da elde etti. Kartal, Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetini aldı. 2002-03'te ise UEFA Kupası'nda Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi

EN GOLCÜSÜ OKTAY

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvedeki yerini koruyor. Derelioğlu'nu 13 kez fileleri havalandıran takımın mevcut golcüsü Aboubakar takip ediyor. Kamerunlu, bugün bir gol atarsa Oktay'ın unvanına ortak olacak.