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Beşiktaş Club Brugge maçı ücretsiz canlı izle | Konferans Ligi Beşiktaş maçı

Beşiktaş - Club Brugge maçı için heyecan dorukta. UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku, Beşiktaş - Club Brugge maçında oynayamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 19:00 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 19:10
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Beşiktaş Club Brugge maçı ücretsiz canlı izle | Konferans Ligi Beşiktaş maçı

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, H Grubu 5. hafta müsabakasında Club Brugge'ü konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Club Brugge maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR!

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert, Onur, Colley, Aytuğ Batur, Tayfur, Amir, Chamberlain, Gedson, Rebic, Cenk, Aboubakar

AVRUPA'DA 238. MÜSABAKA

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar 237 kez boy gösterdi. Bu süreçte 90 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 48 müsabakada berabere kalırken, 99 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kartal rakip fileleri 314 kez havalandırırken, kalesinde ise 352 gol gördü.

ABOUBAKAR REKOR PEŞİNDE

Siyah-beyazlılarda Kamerunlu yıldız oyuncu Vincent Aboubakar, Beşiktaş forması ile Avrupa kupalarında 13 gole sahip. Aboubakar, Brugge karşısında 1 gol atması durumunda bu alanda Kara Kartal'ın 14 golle en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak.

CLUB BRUGGE LİGDE 7. SIRADA

Belçika 1. Lig'de 15 maça çıkan Club Brugge, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Belçika ekibi ligde son hafta deplasmanda mücadele ettiği OH Leuven'ı 1-0 mağlup etti.

SLOVEN DAVID SMAJC DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş ile Club Brugge mücadelesini Sloven hakem David Smajc yönetecek. Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Sloven Dejan Balazic ise maçın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak. Müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alen Borosak olacak. Borosak'a AVAR olarak Dragoslav Peric eşlik edecek.

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