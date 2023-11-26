Haberler Beşiktaş YILPORT SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? Samsunspor BJK maçı hangi kanalda?

YILPORT SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? Samsunspor BJK maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş, Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Ante Rebic, Milot Rashica ve Rachid Ghezzal, Samsunspor maçında oynayamayacak. İki ekip de mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Samsunspor Beşiktaş maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri gibi detayları da araştırıyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Samsunspor BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 11:40
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YILPORT SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? Samsunspor BJK maçı hangi kanalda?

Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Yılport Samsunspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YILPORT SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı 26 Kasım Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

61. RANDEVU

Beşiktaş ile Yılport Samsunspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya gelecek. Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 60 müsabakanın 33'ünü Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı, 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 97 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 57 gol kaydetti. İki takım, Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda rakip oldu. Ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan maç, 1-1 berabere tamamlandı. İstanbul'da yapılan mücadeleyi ise Yılport Samsunspor 1-0 kazandı. Karadeniz temsilcisi, söz konusu sezonda ligi 16. sırada tamamlayarak küme düştü.

BEŞİKTAŞ SAMSUN'DA DA ÜSTÜN

İki takım arasında Samsun'da yapılan 29 lig maçında da Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkati çekiyor. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı karşılaşmalarda Yılport Samsunspor'a galibiyet sayısında 14-6 üstünlük kurarken, 9 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı takım 43, Karadeniz ekibi de 32 gol attı. Bu arada, iki takım arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanan maç, saha zemininin bozukluğu nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan erteleme müsabakasını Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

TARİHE GEÇEN MAÇ

Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, Türk futbol tarihine geçti. Sezonun 18. haftasında, 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skor Samsunspor'un lehine 4-1 olduğu esnada, 85. dakikada maçı bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın skorunu Yılport Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
‘Safir’in ‘Ateş’i İlhan Şen’den bomba açıklamalar! ‘Sosyal medyada kendi yalanlarımıza inanıyoruz’
Ekremciler köşe köşe sıkıştırıyor! Meral Akşener'i 'lider değil' diyerek yerden yere vurdular... "İYİ Parti 81 ilde sıfır çekecek"
Kartal'ın gözdesinden flaş karar! O ülkeye gitmek istiyor
G.Saraylı yıldızlara eleştiri! "Fiziki açıdan yeterli değiller"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'da El Ghazi sesleri!
Kartal keskin virajda!
SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ - Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? (26 Kasım 2023)
İSTANBUL İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ | 🚢26 Kasım İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler
EMEKLİ ZAMMINDA YENİ HESAP | 2024 emekli zammı ne kadar olacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli jimnastikçi Şahin'in hedefi 2028 olimpiyatları! Milli jimnastikçi Şahin'in hedefi 2028 olimpiyatları! 11:14
Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda... Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda... 11:03
F.Bahçe yeni Kim Min-Jae'sini buldu! F.Bahçe yeni Kim Min-Jae'sini buldu! 11:02
76ers, Thunder'ın serisine son verdi 76ers, Thunder'ın serisine son verdi 10:58
Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 10:31
Kartal'ın gözdesinden flaş karar! O ülkeye gitmek istiyor Kartal'ın gözdesinden flaş karar! O ülkeye gitmek istiyor 10:17
Daha Eski
Sivasspor'da Trabzon maçı öncesi önemli eksik! Sivasspor'da Trabzon maçı öncesi önemli eksik! 10:09
Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman? 10:01
G.Saraylı yıldızlara eleştiri! "Fiziki açıdan yeterli değiller" G.Saraylı yıldızlara eleştiri! "Fiziki açıdan yeterli değiller" 09:31
Çakar'dan flaş yorum! "Çok değişik bir oyuncu" Çakar'dan flaş yorum! "Çok değişik bir oyuncu" 09:26
Lyon - Lille maçı ne zaman? Lyon - Lille maçı ne zaman? 09:13
Icardi için olay yorum! "Madrid'e gezmeye gelir" Icardi için olay yorum! "Madrid'e gezmeye gelir" 08:42