Jean Onana'nın Beşiktaş'a faturası ağır oldu!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana, maliyeti ve performansıyla büyük eleştiri konusu olmaya devam ediyor.
Jean Onana ile de yıllık 1.5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana, maliyeti ve performansıyla büyük eleştiri konusu olmaya devam ediyor.
Jean Onana ile de yıllık 1.5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Siyah-beyazlılara dört senelik maliyeti 10 milyon euro olan Onana, Beşiktaş formasıyla sadece 10 maçta şans buldu.
Bu periyotta 197 dakika sahada kalan Kamerunlu futbolcu, gol sevinci yaşayamadı ve sadece 1 asistlik katkı verdi.
23 yaşındaki orta saha, süre aldığı maçlarda sergilediği oyunla sınıfta kaldı.
Onana'nın devre arasında daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.