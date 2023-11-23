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Jean Onana'nın Beşiktaş'a faturası ağır oldu!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana, beklentileri karşılayamadı. Eleştiri yağmuruna tutulan Kamerunlu orta sahanın siyah-beyazlılara faturası ağır oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 11:51
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Jean Onana'nın Beşiktaş'a faturası ağır oldu!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana, maliyeti ve performansıyla büyük eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Jean Onana'nın Beşiktaş'a faturası ağır oldu!

Fransa'nın Lens takımından transfer edilen Kamerunlu ön libero için 4 milyon euro bonservis ödendi.

Jean Onana'nın Beşiktaş'a faturası ağır oldu!

Jean Onana ile de yıllık 1.5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Jean Onana'nın Beşiktaş'a faturası ağır oldu!

Siyah-beyazlılara dört senelik maliyeti 10 milyon euro olan Onana, Beşiktaş formasıyla sadece 10 maçta şans buldu.

Jean Onana'nın Beşiktaş'a faturası ağır oldu!

Bu periyotta 197 dakika sahada kalan Kamerunlu futbolcu, gol sevinci yaşayamadı ve sadece 1 asistlik katkı verdi.

Jean Onana'nın Beşiktaş'a faturası ağır oldu!

23 yaşındaki orta saha, süre aldığı maçlarda sergilediği oyunla sınıfta kaldı.

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