Sakaryaspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba anısına düzenlenen müsabaka Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanıyor.
Levent Gümüşdere'nin düdük çaldığı bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
SAKARYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ
Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Isaac Donkor, Rajko Rotman, Bülent, Hasan, Murat Cem, Sinan, Odise, Del Valle, Kasongo
Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Umut, Onana, Tayfur, Chamberlain, Yakup Arda, Rebic, Emrecan Bulut
SAKARYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Sakaryaspor - Beşiktaş maçı 19 Kasım Pazar günü saat 15:00'te başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.