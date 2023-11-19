Haberler Beşiktaş Sakaryaspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Sakaryaspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Beşiktaş, milli arada Sakaryaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşma Süleyman Seba anısına düzenleniyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 15:40 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 15:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakaryaspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba anısına düzenlenen müsabaka Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanıyor.

Levent Gümüşdere'nin düdük çaldığı bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

SAKARYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Isaac Donkor, Rajko Rotman, Bülent, Hasan, Murat Cem, Sinan, Odise, Del Valle, Kasongo

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Umut, Onana, Tayfur, Chamberlain, Yakup Arda, Rebic, Emrecan Bulut

SAKARYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor - Beşiktaş maçı 19 Kasım Pazar günü saat 15:00'te başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Oğlu Ali, Bergüzar Korel'in boyunu geçti! İşte Bergüzar Korel'in ilk göz ağrısı...
Son dakika: Diplomatik kaynaklar duyurdu! MİT rehineler için devrede: Hamas'la temas kuruldu
Milan uyanık çıktı! İşte İtalyanların planı
Bizim Çocuklar Panzerleri yıktı geçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Sakaryaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023 MEB ÖKBYS sonuç sorgulama
YARIN OKUL TATİL Mİ? | Ara tatil uzatıldı mı? ⛄ 20 Kasım kar tatili olan iller
Süper Loto sonuçları 19 Kasım Pazar
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kararından pişman oldu! F.Bahçe'yi istiyor Kararından pişman oldu! F.Bahçe'yi istiyor 15:50
F.Bahçe Karagümrük'e hazırlanıyor F.Bahçe Karagümrük'e hazırlanıyor 15:28
G.Saray'da Alanyaspor mesaisi devam ediyor G.Saray'da Alanyaspor mesaisi devam ediyor 15:24
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 15:21
Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? 15:02
Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek Nelsson'a İngiliz kancası! Kiralık gidecek 14:33
Daha Eski
San Marino - Finlandiya maçı saat kaçta? San Marino - Finlandiya maçı saat kaçta? 14:14
Milan uyanık çıktı! İşte İtalyanların planı Milan uyanık çıktı! İşte İtalyanların planı 13:58
Sakaryaspor - Beşiktaş | CANLI Sakaryaspor - Beşiktaş | CANLI 13:01
Sakaryaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:59
Slovenya - Kazakistan maçı saat kaçta? Slovenya - Kazakistan maçı saat kaçta? 12:53
Kuzey İrlanda - Danimarka maçı saat kaçta? Kuzey İrlanda - Danimarka maçı saat kaçta? 12:49