Haberler Beşiktaş ‘Bu oyuncak sana’ya 7 ödül

Bu oyuncak sana’ya 7 ödül

Beşiktaş kulübünün taraftarlarla birlikte ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen çocuklara moral vermek amacıyla düzenlediği "Bu Oyuncak Sana Arkadaşım" etkinliği, etkili ve yaratıcı iletişimlerin ödüllendirildiği Felis'te yedi ödüle layık görüldü. "Bu Oyuncak Sana Arkadaşım" etkinliğimiz Felis'te; bir büyük ödül, dört Felis ve iki başarı ödülünün sahibi oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 06:50
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‘Bu oyuncak sana’ya 7 ödül
Beşiktaş kulübünün taraftarlarla birlikte ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen çocuklara moral vermek amacıyla düzenlediği "Bu Oyuncak Sana Arkadaşım" etkinliği, etkili ve yaratıcı iletişimlerin ödüllendirildiği Felis'te yedi ödüle layık görüldü. "Bu Oyuncak Sana Arkadaşım" etkinliğimiz Felis'te; bir büyük ödül, dört Felis ve iki başarı ödülünün sahibi oldu.
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