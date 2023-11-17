DİĞER
‘Bu oyuncak sana’ya 7 ödül
Beşiktaş kulübünün taraftarlarla birlikte ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen çocuklara moral vermek amacıyla düzenlediği "Bu Oyuncak Sana Arkadaşım" etkinliği, etkili ve yaratıcı iletişimlerin ödüllendirildiği Felis'te yedi ödüle layık görüldü. "Bu Oyuncak Sana Arkadaşım" etkinliğimiz Felis'te; bir büyük ödül, dört Felis ve iki başarı ödülünün sahibi oldu.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.