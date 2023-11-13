Haberler Beşiktaş Eski futbolcu Emre Aşık'tan Beşiktaş yorumu!

Eski futbolcu Emre Aşık'tan Beşiktaş yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri müsakabadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından spor yorumcusu Emre Aşık, müsabaka hakkıda değerlendirlemelerde bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 09:53
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Eski futbolcu Emre Aşık'tan Beşiktaş yorumu!

"BEŞİKTAŞ YAPABİLECEĞİNİN EN İYİSİ YAPTI"

"Beşiktaş yeni bir hocayla, efsane olmuş bir hocayla yapabileceği en iyi işi yaptı. Bir idmana çıkıp galibiyet alması iyiydi."

Eski futbolcu Emre Aşık'tan Beşiktaş yorumu!

"GALİBİYETİ HAK ETTİ"

"Beşiktaş'ın bu galibiyeti alması gerekiyordu. Bana göre galibiyeti de hak etti. Daha üstün olan taraf son 10 dakika hariç Beşiktaş'tı."

Eski futbolcu Emre Aşık'tan Beşiktaş yorumu!

"İKİNCİ YARI DENEMEYE BAŞLADI"

"İkinci yarı 50. dakikadan sonra denemeye başladı Beşiktaş. Neyi denemeye başladı? Defans arkasına koşuları denedi. İlk koşuyu Onur'un koşusu ile içeriye çevrilen bir orta ve Tayfur daha iyi vursa gol olabilirdi. Çok net bir gol pozisyonu yakaladı."

Eski futbolcu Emre Aşık'tan Beşiktaş yorumu!

"GÜZEL KOŞU GÜZEL GOL"

"İkinci pozisyon yine defans arkasına koşuyla geldi. Muleka defans arkasına çok iyi bir koşuyla ağları sarstı."

Eski futbolcu Emre Aşık'tan Beşiktaş yorumu!

"HOCA REBIC'I KAZANACAK"

"Zaman zaman hoca değişiklikleri oyuncular için önemlidir. Oyuncu bunu ister. Şenol Güneş'in dokunduğu oyuncular var diyorduk. Rebic'e de Rıza Çalımbay'ın daha fazla şans vereceğini düşünüyorum. Ondan daha çok yararlanacak. Daha iyi bir performansla göreceğimize inanıyorum. Bu açıdan Rebic'i kazanması açısından da çok önemliydi. Rebic de bu şansı iyi kullandı."

Eski futbolcu Emre Aşık'tan Beşiktaş yorumu!

"TARAFTARINA GALİBİYETİ HEDİYE ETTİ"

"Beşiktaş'ın ikinci yarıda üçüncü yakaladığı pozisyonda defans arkasına. Gedson'un koşusuyla gelen pozisyon. Bunları denedikçe sonuç aldı Beşiktaş. Böylece taraftarına milli aradan önce galibiyet hediye etti.

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