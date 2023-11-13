Eski futbolcu Emre Aşık'tan Beşiktaş yorumu!

"BEŞİKTAŞ YAPABİLECEĞİNİN EN İYİSİ YAPTI"
"Beşiktaş yeni bir hocayla, efsane olmuş bir hocayla yapabileceği en iyi işi yaptı. Bir idmana çıkıp galibiyet alması iyiydi."
"BEŞİKTAŞ YAPABİLECEĞİNİN EN İYİSİ YAPTI"
"Beşiktaş yeni bir hocayla, efsane olmuş bir hocayla yapabileceği en iyi işi yaptı. Bir idmana çıkıp galibiyet alması iyiydi."
"GALİBİYETİ HAK ETTİ"
"Beşiktaş'ın bu galibiyeti alması gerekiyordu. Bana göre galibiyeti de hak etti. Daha üstün olan taraf son 10 dakika hariç Beşiktaş'tı."
"İKİNCİ YARI DENEMEYE BAŞLADI"
"İkinci yarı 50. dakikadan sonra denemeye başladı Beşiktaş. Neyi denemeye başladı? Defans arkasına koşuları denedi. İlk koşuyu Onur'un koşusu ile içeriye çevrilen bir orta ve Tayfur daha iyi vursa gol olabilirdi. Çok net bir gol pozisyonu yakaladı."
"GÜZEL KOŞU GÜZEL GOL"
"İkinci pozisyon yine defans arkasına koşuyla geldi. Muleka defans arkasına çok iyi bir koşuyla ağları sarstı."
"HOCA REBIC'I KAZANACAK"
"Zaman zaman hoca değişiklikleri oyuncular için önemlidir. Oyuncu bunu ister. Şenol Güneş'in dokunduğu oyuncular var diyorduk. Rebic'e de Rıza Çalımbay'ın daha fazla şans vereceğini düşünüyorum. Ondan daha çok yararlanacak. Daha iyi bir performansla göreceğimize inanıyorum. Bu açıdan Rebic'i kazanması açısından da çok önemliydi. Rebic de bu şansı iyi kullandı."
"TARAFTARINA GALİBİYETİ HEDİYE ETTİ"
"Beşiktaş'ın ikinci yarıda üçüncü yakaladığı pozisyonda defans arkasına. Gedson'un koşusuyla gelen pozisyon. Bunları denedikçe sonuç aldı Beşiktaş. Böylece taraftarına milli aradan önce galibiyet hediye etti.