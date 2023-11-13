Eski futbolcu Emre Aşık'tan Beşiktaş yorumu!

"HOCA REBIC'I KAZANACAK"

"Zaman zaman hoca değişiklikleri oyuncular için önemlidir. Oyuncu bunu ister. Şenol Güneş'in dokunduğu oyuncular var diyorduk. Rebic'e de Rıza Çalımbay'ın daha fazla şans vereceğini düşünüyorum. Ondan daha çok yararlanacak. Daha iyi bir performansla göreceğimize inanıyorum. Bu açıdan Rebic'i kazanması açısından da çok önemliydi. Rebic de bu şansı iyi kullandı."