Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı sonrası çarpıcı hakem yorumu" Sabır taşı çatlatır"

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı ve rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlılardaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, bu maçı köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...
TURGAY DEMİR - BAHTİYAR'I ÖLDÜREMEDİ
Beşiktaş'ın yanında pişmiş tavuk bile piyango talihlisi sayılır… Yönetim sorunları ve derken olağanüstü kongre… Şenol hocanın gidişinin ardından göreve devam eden Burak Yılmaz'la yaşanan sorunlar ve dün başlayan Çalımbay dönemi...