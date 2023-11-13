Haberler Beşiktaş Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı sonrası çarpıcı hakem yorumu" Sabır taşı çatlatır"

Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı sonrası çarpıcı hakem yorumu" Sabır taşı çatlatır"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde RAMS Başakşehir'i konuk etti. Kara Kartal maçı tek golle kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Maç sonrası Fotomaç gazetesi yazarı Turgay Demir, Beşiktaş-RAMS Başakşehir mücadelesini değerlendirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 09:28 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 09:30
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı sonrası çarpıcı hakem yorumu" Sabır taşı çatlatır"

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı ve rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı sonrası çarpıcı hakem yorumu" Sabır taşı çatlatır"

Teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlılardaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, bu maçı köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı sonrası çarpıcı hakem yorumu" Sabır taşı çatlatır"

TURGAY DEMİR - BAHTİYAR'I ÖLDÜREMEDİ

Beşiktaş'ın yanında pişmiş tavuk bile piyango talihlisi sayılır… Yönetim sorunları ve derken olağanüstü kongre… Şenol hocanın gidişinin ardından göreve devam eden Burak Yılmaz'la yaşanan sorunlar ve dün başlayan Çalımbay dönemi...

Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı sonrası çarpıcı hakem yorumu" Sabır taşı çatlatır"

Sakatlar ordusuna Bahtiyar, Salih ve Ghezzal'ın da dahil olması ayrı hikaye... Aboubakar gibi neden oynamadığı belirsiz olan bazılarının hikayesi de çok daha farklı elbette.. Hepsi bir arada gelip Kartal'ı buldu bu sezon.

Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı sonrası çarpıcı hakem yorumu" Sabır taşı çatlatır"

Bitti mi, biter mi!? Bir de hakem hataları var ki, sabır taşı çatlatır. Dün bir yenisini daha izledik. Opoku, Bahtiyar'ın burnunu kırdı, gözünü şişirdi, resmen hastanelik etti, kırmızı kart görmek şöyle dursun faulü de Başakşehir attı iyi mi!? Bu şartlarda bu galibiyet Şam'da kayısı.

Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı sonrası çarpıcı hakem yorumu" Sabır taşı çatlatır"

Bunca sakatlığın belki de tek güzel yanı Kartal, Afrika Kupası'nın oynanacağı döneme hazırlanmış oluyor bir bakıma. Çünkü o dönemde de bir çok oyuncu eksik olacak. Her neyse... Rıza hoca ilk maçında taraftarla güzel bir şekilde merhabalaştı. Takım da iyi tepki verdi, seyirci de. Olması gereken de bu zaten.

Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı sonrası çarpıcı hakem yorumu" Sabır taşı çatlatır"

Bundan sonrası nasıl olur derseniz beklemek gerek. Hoca kongreye kadar anlaştı, sonrasına sonra bakılacak. Böyle bir dönemde Beşiktaş için geçiş dönemi hocası olma riskini üstlenen Rıza Kaptan'ı kutluyorum. Beşiktaşlılık budur. Gidişata gün gün bakmak gerek… Bizim futbolumuzda 24 saat çok uzun bir süredir malum.

Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı sonrası çarpıcı hakem yorumu" Sabır taşı çatlatır"

Önceki gün Şenol Güneş vardı, dün Burak Yılmaz, bugün Rıza Çalımbay. Yarın mı!? Yarını Allah bilir. Önemli olan Beşiktaş'ın bu süreci en az hasarla atlatması. Rıza hoca da bunun için görevi kabul etti zaten. Öyleyse hoş geldin Kaptan, ne iyi ettin de geldin.

DİĞER
Demet Şener'i çileden çıkaran İbrahim Kutluay yorumu! Demet Şener'den takipçisinin sorusuna tokat gibi yanıt!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Filistinlilere etnik temizlik uyguluyor: Gazze’de aktif tek bir hastane kalmadı! Kassam Tugayları direnişe devam ediyor
G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi!
Toroğlu'dan zemin eleştirisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan Bakhtiyor açıklaması!
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi!
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK, BAĞKUR emekli zam tablosu değişti - 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM AŞ HALKA ARZ NE ZAMAN? | Agrotech talep toplama tarihleri, fiyatı
Eyüpsultan'da elektrik ne zaman gelecek? (13 Kasım 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldıza eleştiri! "Dikkatli olsaydı kazanırlardı" F.Bahçeli yıldıza eleştiri! "Dikkatli olsaydı kazanırlardı" 09:03
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Kasım bugün kimin maçı var? 08:04
Marsilya Lens deplasmanında kayıp! Marsilya Lens deplasmanında kayıp! 01:00
Marsilya Lens deplasmanında kayıp! Marsilya Lens deplasmanında kayıp! 00:59
Hakan attı Inter 3 puanı aldı! Hakan attı Inter 3 puanı aldı! 00:57
Hakan attı Inter 3 puanı aldı! Hakan attı Inter 3 puanı aldı! 00:57
Daha Eski
Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! 23:45
Kartal'dan Bakhtiyor açıklaması! Kartal'dan Bakhtiyor açıklaması! 23:32
Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! 23:30
Beşiktaş'tan Bakhtiyor açıklaması! Beşiktaş'tan Bakhtiyor açıklaması! 23:23
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! 23:16
G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi! G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi! 23:15