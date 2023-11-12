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Beşiktaş'ta şok sakatlık! Zaynutdinov...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Siyah-beyazlılarda Bahtiyor Zaynutdinov, 36. dakikada sakatlık yaşadı. Rakibinin yüzüne müdahalesiyle yerde kalan Kazak futbolcu oyuna devam edemedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:48 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 17:10
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Beşiktaş'ta şok sakatlık! Zaynutdinov...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.

Siyah-beyazlılarda Bahtiyor Zaynutdinov, 36. dakikada geçirdiği sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yüzüne aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan Zaynutdinov, yerini Rachid Ghezzal'a bıraktı.

İşte o anlar...

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Beşiktaş, sosyal medya hesabından Bakhtiyor Zaynutdinov'un son durumunu paylaştı. Siyah-beyazlıların Twitter hesabından yapılan paylaşıma "Yorumsuz" notu düşüldü.

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