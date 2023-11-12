Beşiktaş'ta şok sakatlık! Zaynutdinov...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.
Siyah-beyazlılarda Bahtiyor Zaynutdinov, 36. dakikada geçirdiği sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yüzüne aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan Zaynutdinov, yerini Rachid Ghezzal'a bıraktı.
İşte o anlar...
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM GELDİ
Beşiktaş, sosyal medya hesabından Bakhtiyor Zaynutdinov'un son durumunu paylaştı. Siyah-beyazlıların Twitter hesabından yapılan paylaşıma "Yorumsuz" notu düşüldü.
Yorumsuz. pic.twitter.com/RLv2VwVoVB— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 12, 2023