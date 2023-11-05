Beşiktaş'tan çok sert penaltı tepkisi! Sosyal medyadan paylaşım geldi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında siyah-beyazlılar penaltı bekledi. 33. dakikada yaşanan pozisyonda Salih Uçan, Erdal Rakip ile girdiği mücadelede yerde kalırken futbolcular penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi.

* Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Öte yandan Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesaınbdan söz konusu pozisyonla ilgili sert tepki içeren bir paylaşım geldi.

İŞTE O PAYLAŞIM

Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız! pic.twitter.com/ijZ5okzuNi