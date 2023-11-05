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Beşiktaş'tan çok sert penaltı tepkisi! Sosyal medyadan paylaşım geldi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçının ilk yarısında penaltı bekledi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi. Siyah-beyazlılar söz konusu pozisyonla ilgili sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 20:20 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 20:42
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Beşiktaş'tan çok sert penaltı tepkisi! Sosyal medyadan paylaşım geldi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında siyah-beyazlılar penaltı bekledi. 33. dakikada yaşanan pozisyonda Salih Uçan, Erdal Rakip ile girdiği mücadelede yerde kalırken futbolcular penaltı itirazında bulundu. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi.

* Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Öte yandan Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesaınbdan söz konusu pozisyonla ilgili sert tepki içeren bir paylaşım geldi.

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