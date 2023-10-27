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Beşiktaş'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel bilet fiyatları

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Gaziantep FK maçının biletleri, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 29 ve 100 liradan satışa sunulacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 15:47
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Beşiktaş'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel bilet fiyatları

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Gaziantep FK maçının biletleri, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 29 ve 100 liradan satışa sunulacak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin 28 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'den itibaren doğu-batı blokları 100, kale arkası ise 29 liradan satışa sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, "Büyük Beşiktaş taraftarını hem Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak hem de Beşiktaş'ımıza destek olmak için Tüpraş Stadyumu'na davet ediyoruz." denildi.

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