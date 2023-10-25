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Bodo Glimt Beşiktaş maçı ücretsiz mi? Beşiktaş maçı EXXEN ücretsiz izle

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin D Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Bodo Glimt ile karşı karşıya gelecek. Aspmyra Stadyumu’nda oynanacak müsabakada Kara Kartal mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Maçın yayın bilgilerini araştıranlar arama motorlarında 'Bodo Glimt Beşiktaş maçı ücretsiz mi? Beşiktaş maçı EXXEN ücretsiz izle' sorgulamaları yapıyor. Bodo Glimt BJK maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi ve tüm detaylar haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 22:02
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Bodo Glimt Beşiktaş maçı ücretsiz mi? Beşiktaş maçı EXXEN ücretsiz izle

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, D Gurubu 3. hafta müsabakasında Bodo Glimt'e konuk olacka. Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 8 müsabakanın 7'sinden galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, tek yenilgisini Lugano'ya karşı aldı. Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi ve daha birçok detay haberimizde...

BODO GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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Exxen'de canlı olarak yayınlanacak Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ücretsiz izlenebilecek.

14 gün ücretsiz deneme süresi veren Exxen'de Konferans Ligi'nin karşılaşmalarından Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını izleyebilmek için üye olmak gerekiyor. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için kredi kartı bilgileri girilmelidir. Bilgileri girilen kredi kartından 1 TL ücret çeken platform, 1 hafta sonra çekilen parayı iade ediyor. 14 günün sonunda Exxen üyeliğinizi iptal etmek istemeniz halinde, hiçbir ücret ödemeden Exxen üyeliğinden çekilebilirsiniz.

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU!

Bodo Glimt ile Beşiktaş arasında oynanacak zorlu müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Svetozar Zivin ve Nikola Borovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak. Maçta VAR koltuğunda Momcilo Markovic, AVAR'da Jelena Cvetkovic oturacak.

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AVRUPA'DA 239. RANDEVU

Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi macerasına 2. turdan başladı. Kartal, Arnavutluk temsilcisi Tirana, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev'i eleyerek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Grubun ilk maçında Kara Kartal, dış sahada Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken, ikinci müsabakada ise İsviçre takımı Lugano'ya evinde 3-2 kaybetti.

Beşiktaş, Bodo maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 239. mücadelesini oynayacak. Geride kalan 238 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 100 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 313 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 353 gol gördü.

BU SEZON TEK MAĞLUBİYET

Kara Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 8 müsabakanın 7'sinden galibiyetle ayrılırken, tek yenilgisini Lugano'ya karşı aldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda da Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenip, grupların ilk mücadelesinde Brugge'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisini sürdürmüştü. Beşiktaş'ın bu serisine Lugano son verdi. İsviçre ekibi, deplasmanda siyah-beyazlıları 3-2'yle geçti.

ŞENOL GÜNEŞ REKORU EGALE EDEMEDEN GÖREVİNDEN AYRILDI

Bu sezon Lugano maçına kadar Avrupa'da oynadığı 7 maçtan galip ayrılan, Club Brugge ile ise berabere kalan Kartal, yenilmezlik serisini 7 maça taşımıştı. Söz konusu dönemde takımın başına olan Şenol Güneş, Lugano karşılaşmasını da kaybetmemesi halinde Avrupa kupalarındaki en uzun süreli yenilmezlik rekorunu tekrarlayacaktı. Ancak Beşiktaş'ın rakibine yenilmesiyle hem rekor tekrarlanamadı hem de Şenol Güneş görevinden istifa etti.

Şenol Güneş'in yerine, aralık ayında gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında olacak Teknik Sorumlu Burak Yılmaz ise ilk Avrupa deneyimini yaşayacak. Ligde iç sahada İstanbulspor'u mağlup eden, deplasmanda ise Galatasaray'a kaybeden 38 yaşındaki antrenör, Norveç'te kazanarak hem camianın üzerindeki kara bulutları dağıtmak hem de Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmak istiyor.

EN FAZLA GOL ATAN YABANCI ABOUBAKAR

Lugano karşısında takımının 2 golünü kaydeden Aboubakar, siyah-beyazlı forma altında Avrupa'da en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu. Avrupa arenasındaki gol sayısını 13 yapan Vincent Aboubakar, 12 gollü Bobo ve Querasma'yı geride bıraktı. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonunda çıktığı toplam 16 maçta da 11 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuş oldu.

ROSIER CEZALI

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı olan Rosier, Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek. Fransız futbolcunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl de yarın görev alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

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