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Tudor bitmiyor!

Beşiktaş, İgor Tudor'la görüşülmediğini açıklasa da Avrupa basınında hırvat hoca iddiaları bitmiyor. İtalyan medyası, Tudor'un kasım ayında siyah-beyazlı takımın başına geçeceği, hazırlıklarını yaptığını ileri sürdü. Bir dönem Galatasaray teknik direktörlüğü de yapan 45 yaşındaki teknik adam, son olarak haziran ayında Marsilya'dan ayrılmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Tudor bitmiyor!
Beşiktaş, İgor Tudor'la görüşülmediğini açıklasa da Avrupa basınında hırvat hoca iddiaları bitmiyor. İtalyan medyası, Tudor'un kasım ayında siyah-beyazlı takımın başına geçeceği, hazırlıklarını yaptığını ileri sürdü. Bir dönem Galatasaray teknik direktörlüğü de yapan 45 yaşındaki teknik adam, son olarak haziran ayında Marsilya'dan ayrılmıştı.
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