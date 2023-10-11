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Dünyanın en güzeli!

Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi beraber düzenleyeceği UEFA tarafından açıklandı. TFF'nin EURO 2032 için UEFA'ya bildirdiği stat listesinde Tüpraş Stadyumu'nun bulunmaması siyah beyazlı taraftarlar tarafından tepki almıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Dünyanın en güzeli!

Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi beraber düzenleyeceği UEFA tarafından açıklandı. TFF'nin EURO 2032 için UEFA'ya bildirdiği stat listesinde Tüpraş Stadyumu'nun bulunmaması siyah beyazlı taraftarlar tarafından tepki almıştı. Beşiktaş Kulübü ise konuyla ilgili X hesabından bir paylaşım yaparak TFF'ye stadyum göndermesi yaptı. Beşiktaş yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en güzel stadı burada" ifadelerini kullandı. TFF de bu paylaşımın ardından şu bildiriyi yayınladı: "Tüpraş Stadyumu, İstanbul'da bulunan 4 stat arasında kapasitesinin en düşük olması nedeniyle listeye yazılmadı. Ancak TFF bunun karşılığında 2026-2027 yılında oynanacak UEFA Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi Finali için Uefa'ya başvuru yaptı. Başka aday yok, bu 2 finalden biri Beşiktaş Stadı'nda oynanacak."

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