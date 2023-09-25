Haberler Beşiktaş Chamberlain 8.5 ay sonra attı

Chamberlain 8.5 ay sonra attı

Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alex Oxlade Chamberlain, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Chamberlain 8.5 ay sonra attı
Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan İngiliz oyuncu, 62'de Salih'in ceza sahasına gönderdiği topu önce muhteşem kontrol etti ardından da çok şık bir vuruşla Beşiktaş'ı öne geçirdi. Bu gol, Kara Kartal'a galibiyeti getirirken, Alex de kendisine güvenenlerin yüzünü kara çıkartmadı. Beşiktaş'la bu sezon ligde ve Avrupa'da 6 maça çıkan Chamberlain, ilk kez skor katkısı sağlamış oldu. İngiliz yıldız, en son gol sevincini 2 Ocak'taki Liverpool-Brentford maçında yaşamıştı. Alex tam 8.5 ay sonra bir maçta fileleri havalandırdı.
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de Fatih Sultan Mehmet sorusu! Milyoner’de Kenan İmirzalıoğlu’ndan yarışmacıya tarih dersi!
Ermenistan’da darbe girişimi iddiasıyla 8 üst düzey komutan gözaltına alındı
Gol öncesi ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı
F.Bahçe'de transfer gerçeği ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Salih Uçan tepki göstermişti! Beşiktaş'tan açıklama geldi
Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor!
Altın fiyatları canlı kur takibi!
MasterChef'te kim elendi? (24 Eylül)
Kim Milyoner Olmak İster'de Sugar Ray Robinson sorusu!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 01:35
Roma 1 puanla yetindi! Roma 1 puanla yetindi! 01:11
Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor! Toroğlu'dan flaş yorum: Seyirci futboldan zevk almıyor! 01:01
Madrid derbisi Atletico'nun! Madrid derbisi Atletico'nun! 00:51
PSG evinde Marsilya'yı farklı geçti! PSG evinde Marsilya'yı farklı geçti! 00:51
PSG evinde Marsilya'yı farklı geçti! PSG evinde Marsilya'yı farklı geçti! 00:51
Daha Eski
Kayıp aranıyor... G.Saray taraftarının tepkisini çekti Kayıp aranıyor... G.Saray taraftarının tepkisini çekti 00:48
Madrid derbisi Atletico'nun! Madrid derbisi Atletico'nun! 00:48
Yenilmezler Yenilmezler 00:39
En iyiler geliyor En iyiler geliyor 00:37
Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 00:35
F.Bahçe'den maç sonu VAR tepkisi! F.Bahçe'den maç sonu VAR tepkisi! 00:29