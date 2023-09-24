Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor.
Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor, Beşiktaş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Şenol Güneş'in öğrencileri, taraftarları önündeki bu mücadeleyi kayıpsız atlatmak istiyor. Ligin yenilgisiz takımlarından Kayserispor ise namağlup unvanını sürdürmeyi hedefliyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Kartal Kayra, Ramazan, Carlos Mane, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Kayserispor maçı 24 Eylül Pazar günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.