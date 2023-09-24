Haberler Beşiktaş Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI

Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş Stadyumu'ndaki mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 16:54 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 17:01
Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor.

Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor, Beşiktaş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Şenol Güneş'in öğrencileri, taraftarları önündeki bu mücadeleyi kayıpsız atlatmak istiyor. Ligin yenilgisiz takımlarından Kayserispor ise namağlup unvanını sürdürmeyi hedefliyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Kartal Kayra, Ramazan, Carlos Mane, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 24 Eylül Pazar günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Dekoltesini taşlarla kapattı! Aslı Bekiroğlu ışıl ışıl elbisesiyle geceye damga vurdu
SGK-SSK, Bağ-kur, Tarım'a %49.46 ek zam tablosu hesaplandı! En düşük kök emekli maaşı 11. 402 TL'ye çıktı! Kademeli+ oransal zamla 7.500, 8.000 TL...
G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
Oosterwolde'ye dev talip! İstanbul'a geldiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş'ten Gedson açıklaması
Beşiktaş - Kayserispor | 11'ler belli oldu
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULA 2023 - YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
Dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten Gedson açıklaması Şenol Güneş'ten Gedson açıklaması 16:29
Trabzonspor'un Hatayspor maçı kafilesi açıklandı Trabzonspor'un Hatayspor maçı kafilesi açıklandı 16:17
Sivasspor'da kötü gidişat sürüyor Sivasspor'da kötü gidişat sürüyor 16:07
Trabzonspor Hatay maçına hazır Trabzonspor Hatay maçına hazır 15:39
Inter 5'te 5 yaptı! Inter 5'te 5 yaptı! 15:33
Bjelica Pepe için tarih verdi! Bjelica Pepe için tarih verdi! 14:54
Daha Eski
G.Saray'da İstanbulspor maçı hazırlıkları G.Saray'da İstanbulspor maçı hazırlıkları 14:50
Alanyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Alanyaspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 14:43
Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta? Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta? 14:30
Beşiktaş - Kayserispor | 11'ler belli oldu Beşiktaş - Kayserispor | 11'ler belli oldu 14:27
Man. United'da şok! Maçtan sonra... Man. United'da şok! Maçtan sonra... 14:13
Eintracht Frankfurt - Freiburg maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Freiburg maçı saat kaçta? 14:02