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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Bailly ve Colley yorumu! Club Brugge maçında...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. D Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, Eric Bailly ve Omar Colley'in son durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 20:33 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 20:51
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Bailly ve Colley yorumu! Club Brugge maçında...

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Grubumuzdaki en pahalı takım Club Brugge. Çok genç oyuncuları var. Oyunu kopmadan oynuyorlar. Geçen sene şampiyonluğu ligde kaybettiler ama Anderlecht'in düşüşünden sonra ligi domine ettiler. Çok iyi oyuncular çıkardılar. Bizim kadar olmasa bile baskın bir taraftarları var. Kazanmak için oynayacağız. Grup enteresan bir grup. Gruptan çıkmak için iyi başlamalıyız. Maça hazırız. Umarım güzel maç olur ve oyundan keyif alırız. Kazanmak, kaybetmek futbolda var. Önemli olan dirençli ve tutkulu olmaktır."

"HİÇBİR TAKIMA EZİLMEDİK"

"Kiminle başlayacağımız maç günü belli olacak. Kaybettiğimiz 5 puan var. Kazanabileceğimiz 5 puandı. Hiçbir takıma ezilerek oynamadık. Kazanmak ve kaybetmek var. Bazen çok güçlü olursanız ama puan verirsiniz. Pendikspor maçı ve Trabzonspor maçlarını kazanabilirdik. Biraz dikkatli olsak 5 puanı alırdık. Uzun zaman sonra kaybettik. Hiçbir maçta ezilerek oynadığımızı hatırlamıyorum."

"ERIC BAILLY VE OMAR COLLEY..."

"Eric Bailly geç geldi. U23 Takımı ile çalıştı. Şu anda bizimle birlikte çalışıyor. Belçika'ya gelen herkes oynayabilir. Tayfur Bingöl'ü bıraktık, o da takımında daha az idman yaptı. İdman açığını kapatmasını istedik. Eric Bailly hazır. Omar Colley halsiz, onu değerlendireceğiz. Bir karar vereceğiz."

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