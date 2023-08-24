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Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı CANLI (D. Kiev Beşiktaş canlı anlatım) UEFA Konferans Ligi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Romanya'da oynanan mücadelede temsilcimiz avantajlı skorla dönmek istiyor. Zorlu karşılaşmada İngiliz hakem Darren England düdük çalıyor. Dinamo Kiev - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 20:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 21:10
Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı CANLI (D. Kiev Beşiktaş canlı anlatım) UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile play-off turunda karşı karşıya geliyor.

Şenol Güneş'in öğrencileri Romanya'nın başkenti Bükreş'te tur için avantajlı skor elde etmek istiyor.

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

DINAMO KIEV - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Volshyn, Buyalskiy, Vanat

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

10 KEZ KARŞILAŞTILAR

Kiev ile Beşiktaş, 10 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Ukrayna temsilcisi 6 kez galip gelirken, 2 maç da berabere sona erdi. Siyah-beyazlı takım ise rakibini iki kez mağlup etti. Dinamo Kiev bu karşılaşmalarda 24 gol atarken, Beşiktaş ise 6 defa rakip fileleri havalandırabildi.

DARREN ENGLAND DÜDÜK ÇALACAK

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçında İngiliz hakem Darren England düdük çalacak. England'ın yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de John Brooks olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Avusturya'dan Jarred Gavan Gillett, AVAR'da da yine İngiltere'den Neil Davies oturacak.

DİNAMO KİEV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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