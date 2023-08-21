Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan flaş Anderson Talisca ve Sergio Ramos açıklaması!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan flaş Anderson Talisca ve Sergio Ramos açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılardan son olarak transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca ve Sergio Ramos hakkında flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 00:48 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 01:00
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan flaş Anderson Talisca ve Sergio Ramos açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'tan son olarak transfer gündemini meşgul eden Talisca ve Ramos hakkında açıklama geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN GELEN AÇIKLAMA:

Kulübümüzden Açıklama

Yazılı ve görsel basınla sosyal medyada Kulübümüzle ilişkilendirilen profesyonel futbolcular Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili açıklamamızdır:

Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos'la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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