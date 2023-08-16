BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözdesi Tanganga'ya Inter kancası!

Siyah-beyazlıların stoper adayları arasında yer alan Tanganga'ya, Inter de talip oldu.
Siyah-beyazlıların stoper adayları arasında yer alan Tanganga'ya, Inter de talip oldu.
Corriere dello Sport'a göre Inter, Tottenham defans oyuncusu Japhet Tanganga'yı iki nedenden dolayı istiyor.
Birincisi, halen geliştirilmesi gereken geniş bir alana sahip, ikincisi ise çok yönlü özellikleri sahip olması gösterildi.
24 yaşındaki Kongo asıllı futbolcu, kariyerine Tottenham altyapısında başladı.
Yıldız ismin sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.