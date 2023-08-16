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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözdesi Tanganga'ya Inter kancası!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper adayları arasına Japhet Tanganga'yı da almıştı. Siyah-beyazlıların gözdesine İtalyan devi Inter talip oldu. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:20
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözdesi Tanganga'ya Inter kancası!

Siyah-beyazlıların stoper adayları arasında yer alan Tanganga'ya, Inter de talip oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözdesi Tanganga'ya Inter kancası!

Corriere dello Sport'a göre Inter, Tottenham defans oyuncusu Japhet Tanganga'yı iki nedenden dolayı istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözdesi Tanganga'ya Inter kancası!

Birincisi, halen geliştirilmesi gereken geniş bir alana sahip, ikincisi ise çok yönlü özellikleri sahip olması gösterildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözdesi Tanganga'ya Inter kancası!

24 yaşındaki Kongo asıllı futbolcu, kariyerine Tottenham altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözdesi Tanganga'ya Inter kancası!

Yıldız ismin sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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