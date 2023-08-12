Haberler Beşiktaş Muleka Güneş açtı

Muleka Güneş açtı

Sezon sonunda gönderilecekler listesinde yer alan Muleka, Şenol Güneş’in dokunuşları ve motivasyonu sonrasında daha şimdiden 6 maçta 5 gole ulaştı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Muleka Güneş açtı

Türk futbolunda "oyunculara dokunan teknik adam" denilince akıllara gelen ilk isim Şenol Güneş... Deneyimli teknik adam, Trabzonspor, Bursaspor, A Milli Takımda bu özelliğini çok iyi sergilemiş birbirinden önemli isimleri futbol dünyasına kazandırmıştı. Kariyeri düşüşte olan oyuncular, çıkış peşindeki genç yetenekler için Şenol Güneş büyük bir şans oluyor. Bu durumun son örneği ise Jackson Muleka... Sezon sonunda gönderilecek oyuncular listesinde yer alan Demokratik Kongolu futbolcu performansıyla yeni transfer etkisi yapıyor. 3 hazırlık maçında 3 gol atan Muleka, resmi maçlarda da gollerine devam ediyor. Tirana ağlarını sallayan Muleka, Neftçi Bakü karşısında da gol sevinci yaşadı. Muleka, daha şimdiden 6 maçta 5 gole ulaştı.

METZ'E İZİN YOK!

Fransız basınında yer alan habere göre Metz, 23 yaşındaki hücum oyuncusu Muleka için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Siyah-beyazlıların, Fransız ekibinden gelen bu teklifi geri çevirdiği belirtildi. Beşiktaş forması altında 34 maçta sahaya çıkan Muleka, 7 kez gol sevinci yaşadı.

DİĞER
Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu
İhtiyaç sahibi ailelere kömür desteği! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı!
Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Talisca gerçekleri... Beşiktaş'tan Al-Nassr'a 2 teklif
Ruslan'da son viraj! Beşiktaş yarışta öne geçti
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İLK EVİNİ ALCAKLARA YENİ KAMPANYA - Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bjelica'dan G.Saray derbisi sözleri! Bjelica'dan G.Saray derbisi sözleri! 01:38
Trabzonspor galibiyetle başladı! Trabzonspor galibiyetle başladı! 01:38
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 01:38
Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları 01:38
Kartal'dan transfer açıklaması: Burada çok mutlu! Kartal'dan transfer açıklaması: Burada çok mutlu! 01:38
G.Saray'ın Kayserispor maçı kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Kayserispor maçı kafilesi belli oldu! 01:38
Daha Eski
TFF'den müjde! Avrupa'ya kaç takım gidecek? TFF'den müjde! Avrupa'ya kaç takım gidecek? 01:38
Süper Lig devi Kazak yıldızın transferini bitirdi! Süper Lig devi Kazak yıldızın transferini bitirdi! 01:38
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 01:38
Resmen açıklandı! G.Saray'dan yeni transfer Resmen açıklandı! G.Saray'dan yeni transfer 01:38
Beşiktaş Bailly için bastırıyor! İşte son durum... Beşiktaş Bailly için bastırıyor! İşte son durum... 01:37
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çalım! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çalım! 01:37