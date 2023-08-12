Muleka Güneş açtı

Türk futbolunda "oyunculara dokunan teknik adam" denilince akıllara gelen ilk isim Şenol Güneş... Deneyimli teknik adam, Trabzonspor, Bursaspor, A Milli Takımda bu özelliğini çok iyi sergilemiş birbirinden önemli isimleri futbol dünyasına kazandırmıştı. Kariyeri düşüşte olan oyuncular, çıkış peşindeki genç yetenekler için Şenol Güneş büyük bir şans oluyor. Bu durumun son örneği ise Jackson Muleka... Sezon sonunda gönderilecek oyuncular listesinde yer alan Demokratik Kongolu futbolcu performansıyla yeni transfer etkisi yapıyor. 3 hazırlık maçında 3 gol atan Muleka, resmi maçlarda da gollerine devam ediyor. Tirana ağlarını sallayan Muleka, Neftçi Bakü karşısında da gol sevinci yaşadı. Muleka, daha şimdiden 6 maçta 5 gole ulaştı.

METZ'E İZİN YOK!

Fransız basınında yer alan habere göre Metz, 23 yaşındaki hücum oyuncusu Muleka için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Siyah-beyazlıların, Fransız ekibinden gelen bu teklifi geri çevirdiği belirtildi. Beşiktaş forması altında 34 maçta sahaya çıkan Muleka, 7 kez gol sevinci yaşadı.