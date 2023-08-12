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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Talisca hakkında flaş gerçekler!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın transfer gündemini bir süredir eski yıldızı Anderson Talisca meşgul ediyor. Son olarak ise siyah-beyazlıların yakından ilgilendiği oyuncunun transfer durumuna dair flaş gerçekler gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Talisca hakkında flaş gerçekler!

Beşiktaş'ın ilgilendiği Talisca ile ilgili Sabah Gazetesi flaş detayları gün yüzüne çıktı. Yer alan haberde eski yönetici Erol Kaynar'dan önemli açıklamalara yer verildi. Kaynar, "İşin gerçeği şu; Talisca nisan ayında takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bunu rağmen başkan Ahmet Nur Çebi, kulübü Al-Nassr'a 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus şeklinde iki defa teklifte bulundu. Buna rağmen Suudi Arabistan kulübünden herhangi cevap ya da karşı istek gelmedi" dedi.

YILLIK ÜCRETİ DENGELERİ BOZAR

Talisca gibi bir oyuncuyu her takımın isteyeceğini belirten Kaynar, "Tutun ki, anlaştınız… Alacağı yıllık ücret Beşiktaş'ın içinde bütün dengeleri altüst eder. Aboubakar, Gedson ve diğer futbolculara ne diyeceksiniz? Tabii ki, kalite farkından bazı oyuncuların yüksek ücret alması normal ama arada uçurum olacak kadar değil. Taraftar her sezon mutlaka klas ve üst düzey oyuncular ister, bu en doğal hakkıdır ancak işin gerçeklerini ortaya koymadan da doğru yolda ilerlenemez" ifadelerini kullandı.

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